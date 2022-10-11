Harmancı (Çay) Elle Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Harmancı (Çay) Elle görev tanımı nedir, Harmancı (Çay) Elle ne iş yapar, Harmancı (Çay) Elle olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Harmancı (Çay) Elle mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Harmancı (Çay) Elle Tanımı;

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Harmancı (Çay) Elle Maaşı Ne Kadar? 2022 Harmancı (Çay) Elle Maaşları

Harmancı (Çay) Elle maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Harmancı (Çay) Elle maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Harmancı (Çay) Elle iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9329.44

Meslek Adı :

Harmancı (Çay)

Elle Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Çeşitli kalitede çayları elle karıştırarak harman yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Harmancı (Çay) Elle işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çay torbalarını açıp her cinsten belirli miktarda çay tartmak,

b) Tartılmış olan bu çayları kürekle karıştırarak harmanlamak,

c) Çayın uygun şekilde harmanlanmasına dikkat etmek,

d) Harmanlanmış çayı paketleme dairesine sevk etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir .

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