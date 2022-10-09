Harmancı-Çay Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Harmancı-Çay görev tanımı nedir, Harmancı-Çay ne iş yapar, Harmancı-Çay olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Harmancı-Çay mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Harmancı-Çay Tanımı;

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Harmancı-Çay Maaşı Ne Kadar? 2022 Harmancı-Çay Maaşları

Harmancı-Çay maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Harmancı-Çay maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Harmancı-Çay iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.47

Meslek Adı :

Harmancı-Çay

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli kalitede çayları karıştıran bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Harmancı (Çay) (Makineyle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çay torbalarını açıp her cinsten belirli miktarlarda çay tartmak,

b) Tartılmış olan bu çayları kepçe veya kürekle makineye doldurarak makineyi çalıştırmak,

c) Çayın uygun şekilde harmanlanmasına dikkat ederek harmanlama işleminin bittiğine karar vermek,

d) Harmanlanmış çayı paketleme dairesine teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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