Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri görev tanımı nedir, Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri ne iş yapar, Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri Tanımı;

__

Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri Maaşları

Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9213.04

Meslek Adı :

Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliği) Yapılan Çiftliklerde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?