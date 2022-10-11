Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri Tanımı;
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Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri Maaşları
Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
9213.04
Meslek Adı :
Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu :
Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliği) Yapılan Çiftliklerde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Okur Yazar
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
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