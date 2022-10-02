Hasır Mobilya İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hasır Mobilya İşçisi görev tanımı nedir, Hasır Mobilya İşçisi ne iş yapar, Hasır Mobilya İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hasır Mobilya İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hasır Mobilya İşçisi Tanımı;

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Hasır Mobilya İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Hasır Mobilya İşçisi Maaşları

Hasır Mobilya İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hasır Mobilya İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hasır Mobilya İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7317.03

Meslek Adı :

Hasır Mobilya İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Ağaç, Sepetçilik Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Soyulmuş veya yumuşatılmış hezaren, kamış, saz veya söğüt dalı yahut benzeri bitkisel malzemeden elle hasır işi mobilya yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hasır Mobilya İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Söğüt dalı gibi malzemeyi gaz alevi veya püskürtme buhara tutarak eğip bükmek ve istenilen şekle sokmak,

b) Bunları birbirine bağlamak ve iskeleti meydana getirmek,

c) Söğüt dalı, saz veya benzeri malzemeyi bu iskeletin etrafına örmek,

d) Kenarları pekleştirmek için boşta kalan uçları kesmek, birbirine ekleyip örmek veya gizlemek

e) İskeletin ek yerlerini söğüt, saz veya benzeri malzeme parçaları ile sararak kuvvetlendirmek ve gizlemek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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