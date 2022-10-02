Hasır Örücü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hasır Örücü görev tanımı nedir, Hasır Örücü ne iş yapar, Hasır Örücü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hasır Örücü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hasır Örücü Tanımı;

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Hasır Örücü Maaşı Ne Kadar? 2022 Hasır Örücü Maaşları

Hasır Örücü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hasır Örücü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hasır Örücü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7317.08

Meslek Adı :

Hasır Örücü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Ağaç, Sepetçilik Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hasır örmeye hazırlık işlemlerini yapan, tekniğe uygun hasır ören ve bitirme işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hasır Örücü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hasır örücülüğünde kullanılan bitkileri tanımak,

b) Hasır bitkisini (kurutulması, demet haline getirilmesi, öz ayırma, yumuşatma, bükme gibi hazırlık işlemlerini yaparak çözgüye hazırlamak,

c) Hasır örme tezgâhını hazırlamak, otların (saz) ıslatmak gibi işlemleri yaparak çözgü hazırlamak,

d) Çözgü hazırlandıktan sonra hasır örme işlemini yapmak,

e) Hasır örgüde çözgü iplerini kesme, çözgü iplerini bağlama, işlemlerini yaparak bitirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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