Hassas Döküm ve Oto İnşaa Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hassas Döküm ve Oto İnşaa Elemanı görev tanımı nedir, Hassas Döküm ve Oto İnşaa Elemanı ne iş yapar, Hassas Döküm ve Oto İnşaa Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hassas Döküm ve Oto İnşaa Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hassas Döküm ve Oto İnşaa Elemanı Tanımı;

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Hassas Döküm ve Oto İnşaa Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Hassas Döküm ve Oto İnşaa Elemanı Maaşları

Hassas Döküm ve Oto İnşaa Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hassas Döküm ve Oto İnşaa Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hassas Döküm ve Oto İnşaa Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7211.16

Meslek Adı :

Hassas Döküm ve Oto İnşaa Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar Meslek Birim Grubu : Metal Kalıpçılar Ve Maça Hazırlayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Modelleme yapan işletme ve atölyelerde belli bir sürede kendi başlarına, hassas döküm ve oto inşaa modellemeleri yapan mesleği ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip eden nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hassas Döküm ve Oto İnşaa Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Geometrik çizimler yapmak,

b) Görünüş çıkarmak,

c) Ölçülendirme ve yüzey işlemleri yapmak,

d) Kroki-perspektif ve yapım resmi çizmek,

e) Temel el işlemleri yapmak,

f) Delme ve vidalama yapmak,

g) Temel tornalama yapmak,

h) Freze tezgahlarında hazırlık yapmak,

i) Temel frezeleme yapmak,

j) Taşlama tezgahlarını ayarlamak ve kullanmak,

k) Temel taşlama yapmak,

l) Temel modelleme yapmak,

m) Ana model ve silikon kalıp yapmak,

n) Kalıptan mum modelleme elde etmek,

o) Foto kür ve toz bağlama yöntemi ile modelleme yapmak,

p) Yığma ve laminasyon sistemi ile modelleme yapmak,

q) Bilgisayarda üç boyutlu katı modelleme yapmak,

r) Bilgisayarda üç boyutlu yüzey modelleme yapmak,

s) Bilgisayarda katı modelleme yapma ve teknik resim almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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