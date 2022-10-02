Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü görev tanımı nedir, Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü ne iş yapar, Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü Tanımı;

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Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü Maaşları

Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7311.03

Meslek Adı :

Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Hassas Alet Yapımcıları Ve Tamircileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mekanik aletleri veya elektrikli ve optik aletlerin mekanik kısımlarını meydana getiren parçaları birbirine alıştıran ve birleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hassas ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Parçaların doğru bir tarzda intibak edip etmediklerini kontrol etmek,

b) Gereken yerlerde ayrıca aletler kullanmak,

c) Tornavida, pens ve diğer el aletleri yardımı ile parçaları yerlerine takmak ve tamamlanan aleti kontrol etmek,

d) Lehim veya nokta kaynağı yapabilir. Fotoğraf makineleri veya büro makineleri gibi belirli tip aletler üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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