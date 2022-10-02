Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü Tanımı;
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Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü Maaşları
Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7311.03
Meslek Adı :
Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
El Sanatları Çalışanları
Meslek Birim Grubu :
Hassas Alet Yapımcıları Ve Tamircileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Mekanik aletleri veya elektrikli ve optik aletlerin mekanik kısımlarını meydana getiren parçaları birbirine alıştıran ve birleştiren kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Hassas ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Parçaların doğru bir tarzda intibak edip etmediklerini kontrol etmek,
b) Gereken yerlerde ayrıca aletler kullanmak,
c) Tornavida, pens ve diğer el aletleri yardımı ile parçaları yerlerine takmak ve tamamlanan aleti kontrol etmek,
d) Lehim veya nokta kaynağı yapabilir. Fotoğraf makineleri veya büro makineleri gibi belirli tip aletler üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü maaşlarına ek olarak sizlerde Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
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