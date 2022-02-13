Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi Maaşları

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi maaşı ortalama olarak aylık 9750_TL'dir. En düşük Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi maaşı 8450_TL, En yüksek ise 11050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4229.07

Meslek Adı :

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Müşteri Danışma Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sağlık tesisine başvuran, hasta, hasta yakını ve sağlık tesisi çalışanlarının, güler yüzlü ve doğru iletişim yöntemi ile karşılanmasında doğru bilgilendirme ve yönlendirmelerinin sağlanmasında ,gerektiğinde hastaya refakat edilmesinde ve hizmet sunumlarının kolaylaştırılması amacıyla sağlık tesisi yönetiminin belirlediği görevler çerçevesinde hizmetleri yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Güncel Meslek : EVET

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