Hasta Karyola Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hasta Karyola Tamircisi görev tanımı nedir, Hasta Karyola Tamircisi ne iş yapar, Hasta Karyola Tamircisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hasta Karyola Tamircisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hasta Karyola Tamircisi Tanımı;

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Hasta Karyola Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Hasta Karyola Tamircisi Maaşları

Hasta Karyola Tamircisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hasta Karyola Tamircisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hasta Karyola Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.30

Meslek Adı :

Hasta Karyola Tamircisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elektrikli ve mekanik hasta bakım karyolası, evde bakım karyolası, sedye vb. araçların arızaların tespit eden, tamir ve bakımını yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hasta Karyola Tamircisi , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Müşteriden şikayet, arıza vb. konular hakkında bilgi almak,

c) Elektrikli ve mekanik yoğun bakım karyolası, evde bakım karyolası ve sedye vb. araçların arıza nedeni ve yerini belirlemek için kontrolünü yapmak,

d) Tespit edilen arıza türüne göre malzeme temin etmek,

e) Arıza türlerine göre arızalı yere ait parçaları sökmek,

f) Elektrikli karyolaya ait (güç modülü, el kumandası, motor) vb. arızaların tamirini yapmak,

g) Karyola ve sedyelere ait mekanik kısımların tamir ve bakımını yapmak,

h) Karyola ve sedyelere ait mobilya kısımlarının tamir ve bakımı yapmak,

i) Karyola ve sedyelere ait tekerlek kısmının tamir ve bakımını yapmak,

j) Mekanik karyolaların hidrolik kısımlarına ait arızaların tamir ve bakımını yapmak,

k) Tamir edilemeyen parçaları yenisi ile değiştirmek,

l) Karyola ve sedyelere ait sökülen parçalarını temizlemek, yağlamak ve yerlerine tekrar monte etmek,

m) Yaptığı tamir ve bakıma göre maliyet hesabı çıkarmak,

n) Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak,

o) Tamiri tamamlanmış elektrikli ve mekanik karyolanın filt (açı), asansör, baş ucu kaldırma, ayak ucu kaldırma testlerini yapmak,

p) Tamir ve bakımı yapılan karyola ve sedyeyi müşteriye teslim etmek,

q) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak,

r) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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