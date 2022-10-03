Hat Çekici (Elektrik Enerjisi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hat Çekici (Elektrik Enerjisi) görev tanımı nedir, Hat Çekici (Elektrik Enerjisi) ne iş yapar, Hat Çekici (Elektrik Enerjisi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hat Çekici (Elektrik Enerjisi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hat Çekici (Elektrik Enerjisi) Tanımı;

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Hat Çekici (Elektrik Enerjisi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Hat Çekici (Elektrik Enerjisi) Maaşları

Hat Çekici (Elektrik Enerjisi) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hat Çekici (Elektrik Enerjisi) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hat Çekici (Elektrik Enerjisi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7413.03

Meslek Adı :

Hat Çekici (Elektrik Enerjisi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Hattı Döşeyicileri Ve Tamircileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Enerji merkezinden kullanılacağı yere kadar elektrik nakli için havai enerji hatlarını inşa ve tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hat Çekici (Elektrik Enerjisi) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Diğer işçiler yardımı ile direk ve küçük kuleler dikmek,

b) Direk ve kulelere tırmanarak buralara izolatörler, paratoner tesisatı ve diğer yardımcı teçhizatı takmak,

c) Değişen hava şartları altında kopmaması için gerekli eğimi de vermeğe özellikle dikkat ederek kuleler, direkler ve evler arasına kablolar çekmek,

d) Kabloları çeşitli metotlarla eklemek,

e) Arızalı hat, direk ve yardımcı teçhizatı tamir etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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