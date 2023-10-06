Hatay belediyesi, ihtiyaç sahibi evlenecek gençler için gelinlik evi açtı

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından, ihtiyaç sahibi genç çiftlerin kendi yuvalarını kurmalarına destek olmak amacıyla gelinlik evi hizmete girdi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla deprem öncesi ve sonrası vatandaşlar için sosyal market ve birçok destek projelerini hayata geçiren Büyükşehir belediyesi, genç çiftler için önemli bir çalışmanın altına imza attı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş'ın çabaları ile Antakya EXPO Alanı B Blok'ta faaliyete giren HBB Gelinlik Evi'nden ihtiyaç sahibi tüm genç çiftler, ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Depremden maddi anlamda etkilenen veya ekonomik sıkıntılar yaşayan çiftler için önemli bir katkı sağladıklarını ifade eden Prof. Dr. Nazan Savaş, "Fikir aslında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın değerli eşine ait. Ellerinde, bir modaevi tarafından bağışlanan çok sayıda gelinlik varmış ve bunu depremzedelere bağışlamak istediklerini söylediler. Biz de evlenecek genç çiftlerin bundan faydalanabilmeleri için "belediye olarak ne yapabiliriz" diyerek Hatay Büyükşehir Belediyesi gelinlik evini kurduk" dedi.

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Nazan Savaş, konuşmasının devamında, "Gelinlik evimizde yeni yuva kuracak ihtiyaç sahibi genç çiftlerimize gelinlik desteği veriyoruz. Gelinlerimiz, buradan gelinliklerini ücretsiz bir şekilde alabiliyorlar. Birkaç gelin adayımız buradan gelinliklerini aldı. Yıpratmadan ve zarar görmeden de bizlere teslim ediyor. Kuru temizlemesini belediyemiz karşılıyor" dedi.

Gelinlik evinde 44 farklı model gelinliğin hizmete sunulduğunu kaydeden gelinlik evi sorumlusu Miray Semercioğlu, "Şu an sadece gelinlik hizmeti veriyoruz. Değişik modellerde birçok seçenek var. Gelin adaylarımız nikâh dairesine başvurduktan sonra buraya gelerek modellerimizi deniyorlar. İstedikleri gelinliği düğünden bir gün önce alıp sonrasında tekrar bize getiriyorlar" açıklamasında bulundu.

Semercioğlu, evlenecek çiftlerin kendilerine ulaşarak randevu oluşturabileceklerini ya da Antakya EXPO Alanı B Blok'ta bulunan gelinlik evini ziyaret ederek başvuru yapabileceklerini kaydetti.

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