Hatay belediyesi, ihtiyaç sahibi evlenecek gençler için gelinlik evi açtı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla deprem öncesi ve sonrası vatandaşlar için sosyal market ve birçok destek projelerini hayata geçiren Büyükşehir belediyesi, genç çiftler için önemli bir çalışmanın altına imza attı.

YAYINLAMA
Google News
Hatay belediyesi, ihtiyaç sahibi evlenecek gençler için gelinlik evi açtı

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından, ihtiyaç sahibi genç çiftlerin kendi yuvalarını kurmalarına destek olmak amacıyla gelinlik evi hizmete girdi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla deprem öncesi ve sonrası vatandaşlar için sosyal market ve birçok destek projelerini hayata geçiren Büyükşehir belediyesi, genç çiftler için önemli bir çalışmanın altına imza attı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş'ın çabaları ile Antakya EXPO Alanı B Blok'ta faaliyete giren HBB Gelinlik Evi'nden ihtiyaç sahibi tüm genç çiftler, ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Depremden maddi anlamda etkilenen veya ekonomik sıkıntılar yaşayan çiftler için önemli bir katkı sağladıklarını ifade eden Prof. Dr. Nazan Savaş, "Fikir aslında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın değerli eşine ait. Ellerinde, bir modaevi tarafından bağışlanan çok sayıda gelinlik varmış ve bunu depremzedelere bağışlamak istediklerini söylediler. Biz de evlenecek genç çiftlerin bundan faydalanabilmeleri için "belediye olarak ne yapabiliriz" diyerek Hatay Büyükşehir Belediyesi gelinlik evini kurduk" dedi.

Hatay belediyesi, ihtiyaç sahibi evlenecek gençler için gelinlik evi açtı

Nazan Savaş, konuşmasının devamında, "Gelinlik evimizde yeni yuva kuracak ihtiyaç sahibi genç çiftlerimize gelinlik desteği veriyoruz. Gelinlerimiz, buradan gelinliklerini ücretsiz bir şekilde alabiliyorlar. Birkaç gelin adayımız buradan gelinliklerini aldı. Yıpratmadan ve zarar görmeden de bizlere teslim ediyor. Kuru temizlemesini belediyemiz karşılıyor" dedi.

Gelinlik evinde 44 farklı model gelinliğin hizmete sunulduğunu kaydeden gelinlik evi sorumlusu Miray Semercioğlu, "Şu an sadece gelinlik hizmeti veriyoruz. Değişik modellerde birçok seçenek var. Gelin adaylarımız nikâh dairesine başvurduktan sonra buraya gelerek modellerimizi deniyorlar. İstedikleri gelinliği düğünden bir gün önce alıp sonrasında tekrar bize getiriyorlar" açıklamasında bulundu.

Hatay belediyesi, ihtiyaç sahibi evlenecek gençler için gelinlik evi açtı

Semercioğlu, evlenecek çiftlerin kendilerine ulaşarak randevu oluşturabileceklerini ya da Antakya EXPO Alanı B Blok'ta bulunan gelinlik evini ziyaret ederek başvuru yapabileceklerini kaydetti.

Hülya Avşar'dan muhteşem Yaza veda dansı! İzleyenler defalarca izledi, izlerken mest oldu!Hülya Avşar'dan muhteşem Yaza veda dansı! İzleyenler defalarca izledi, izlerken mest oldu!

Nazilli Belediyesinden çöp taksi hizmetiNazilli Belediyesinden çöp taksi hizmeti

Aydın’da trafik kazası! Hurdaya dönen araçtansağ çıkamadılar!Aydın’da trafik kazası! Hurdaya dönen araçtansağ çıkamadılar!

Su almaya gitti uçurumdan aşağı düştü! 5 gün düştüğü yerden kalkamadı, hayat mücadelesini çok konuşulacak bir yöntemle kazandı!Su almaya gitti uçurumdan aşağı düştü! 5 gün düştüğü yerden kalkamadı, hayat mücadelesini çok konuşulacak bir yöntemle kazandı!

4 öğretmenin hayatını kaybettiği kazanın bilirkişi raporunda: Doğa olayı değil ihmal çıktı!4 öğretmenin hayatını kaybettiği kazanın bilirkişi raporunda: Doğa olayı değil ihmal çıktı!

Üsküdar’da kuyumcu soygunu! Vatandaş hırsızları durdurmak için üzerine ne bulduysa fırlattı!Üsküdar’da kuyumcu soygunu! Vatandaş hırsızları durdurmak için üzerine ne bulduysa fırlattı!

Dizel araca yanlışlıkla mazot yerine benzin dolduruldu! Yarım milyon zarar etti!Dizel araca yanlışlıkla mazot yerine benzin dolduruldu! Yarım milyon zarar etti!

İki günde 9’uncu yangın çıktı! Mahallede üst üste çıkan yangınlar vatandaşı tedirgin ettiİki günde 9’uncu yangın çıktı! Mahallede üst üste çıkan yangınlar vatandaşı tedirgin etti

Fırınlara şafak denetimi! Hakkari'de 3 fırına ceza kesildiFırınlara şafak denetimi! Hakkari'de 3 fırına ceza kesildi

MİT, Nokta operasyonlara devam ediyor, PKK'nın sözde suikast sorumlusu İlyas Biro Eli'i etkisiz hale getirildiMİT, Nokta operasyonlara devam ediyor, PKK'nın sözde suikast sorumlusu İlyas Biro Eli'i etkisiz hale getirildi

120 yayınevi ve 11 yazar katılıyor! Pendik Kitap Fuarı için son 2 gün!120 yayınevi ve 11 yazar katılıyor! Pendik Kitap Fuarı için son 2 gün!

Pendik Belediyesi'den ücretsiz kayık turu! Biletler saniye içinde tükendi!Pendik Belediyesi'den ücretsiz kayık turu! Biletler saniye içinde tükendi!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifa sonrası yeni teknik direktör kim olacak, kimlerin adı geçiyor? İşte adı geçen o isimlerBeşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifa sonrası yeni teknik direktör kim olacak, kimlerin adı geçiyor? İşte adı geçen o isimler

MİT'in sınır ötesinde paketleyip getirdiği son FETÖ'cü: Turuncu kodlu Koray VuralMİT'in sınır ötesinde paketleyip getirdiği son FETÖ'cü: Turuncu kodlu Koray Vural

Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera’yı dolandıran Seçil Erzan’dan şok ifade: Banka biliyordu!Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera’yı dolandıran Seçil Erzan’dan şok ifade: Banka biliyordu!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, istifa ettiğini açıkladı, Taraftar yönetimin de istifasını istiyorBeşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, istifa ettiğini açıkladı, Taraftar yönetimin de istifasını istiyor

Nobel Barış Ödülü’nü İranlı Mohammadi'ye verildiNobel Barış Ödülü’nü İranlı Mohammadi'ye verildi

Cumhuriyet'in 100. yılında filosuna kattığı 100. uçağını kattı, Pegasus’un ilk rotası Ankara olduCumhuriyet'in 100. yılında filosuna kattığı 100. uçağını kattı, Pegasus’un ilk rotası Ankara oldu

Camideki tartışmanın cinayete dönüştüğü davada, 21 yıl hapis istendi!Camideki tartışmanın cinayete dönüştüğü davada, 21 yıl hapis istendi!

Aldığı darbe sonrası kalp krizi geçirerek, hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için tören düzenlendiAldığı darbe sonrası kalp krizi geçirerek, hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için tören düzenlendi

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fırınlara şafak denetimi! Hakkari'de 3 fırına ceza kesildi
Fırınlara şafak denetimi! Hakkari'de 3 fırına ceza kesildi
Nobel Barış Ödülü’nü İranlı Mohammadi'ye verildi
Nobel Barış Ödülü’nü İranlı Mohammadi'ye verildi
"Kahraman 7 Türk kadınının hikayesi" Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nde ödülleri sahiplerine takdim edildi
"Kahraman 7 Türk kadınının hikayesi" Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nde ödülleri sahiplerine takdim edildi
Üniversite öğrencilerine kolaylık: "Kart 43 işlemleri online olarak da yapılabiliyor"
Üniversite öğrencilerine kolaylık: "Kart 43 işlemleri online olarak da yapılabiliyor"
Son Haberler
Antalya'da bunalıma giren bir kadın, tüm evi pencereden aşağı attı!
Antalya'da bunalıma giren bir kadın, tüm evi pencereden aşağı attı!
Efeler Belediyesi temizlik işçilerinden örnek davranış, buldukları para dolu torbayı sahibine teslim ettiler
Efeler Belediyesi temizlik işçilerinden örnek davranış, buldukları para dolu torbayı sahibine teslim ettiler
Hatay belediyesi, ihtiyaç sahibi evlenecek gençler için gelinlik evi açtı
Hatay belediyesi, ihtiyaç sahibi evlenecek gençler için gelinlik evi açtı
Hülya Avşar'dan muhteşem Yaza veda dansı! İzleyenler defalarca izledi, izlerken mest oldu!
Hülya Avşar'dan muhteşem Yaza veda dansı! İzleyenler defalarca izledi, izlerken mest oldu!
Şehit özel harekat polisi, memleketi Erzurum’da gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı
Şehit özel harekat polisi, memleketi Erzurum’da gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı
Yaşlılar farkındalık için yürüdü: "Sağlıklı beslen, hareket et, mutlu yaşa"
Yaşlılar farkındalık için yürüdü: "Sağlıklı beslen, hareket et, mutlu yaşa"
Çok Okunanlar
İstanbul il kongre öncesi CHP’de sular iyice ısındı! Değişimcilerin il başkan adayı Özgür Çelik'in açıklamaları delegelerin kafasını karıştırdı
İstanbul il kongre öncesi CHP’de sular iyice ısındı! Değişimcilerin il başkan adayı Özgür Çelik'in açıklamaları delegelerin kafasını karıştırdı
Sakın yakıt almayın bekleyin! Akaryakıtta ibre tersine döndü, dev indirim geliyor
Sakın yakıt almayın bekleyin! Akaryakıtta ibre tersine döndü, dev indirim geliyor
Su almaya gitti uçurumdan aşağı düştü! 5 gün düştüğü yerden kalkamadı, hayat mücadelesini çok konuşulacak bir yöntemle kazandı!
Su almaya gitti uçurumdan aşağı düştü! 5 gün düştüğü yerden kalkamadı, hayat mücadelesini çok konuşulacak bir yöntemle kazandı!
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifa sonrası yeni teknik direktör kim olacak, kimlerin adı geçiyor? İşte adı geçen o isimler
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifa sonrası yeni teknik direktör kim olacak, kimlerin adı geçiyor? İşte adı geçen o isimler
Balayı dönüşü hayatının şokunu yaşadı! Hayat önce ağlattı, sonra güldürdü
Balayı dönüşü hayatının şokunu yaşadı! Hayat önce ağlattı, sonra güldürdü
Evsiz adam cenaze yıkama aracıyla yaşama tutundu!
Evsiz adam cenaze yıkama aracıyla yaşama tutundu!
Yorumlananlar
Ayşenur Arslan'ın o skandal sözleri Halk TV yönetimi de çileden çıkarttı! Programına "üzülerek" son vermişler!
Ayşenur Arslan'ın o skandal sözleri Halk TV yönetimi de çileden çıkarttı! Programına "üzülerek" son vermişler!
Azerbaycan'dan kritik karar, resti çekti! İspanya'daki toplantıya Türkiye olmadığı için katılmayacak!
Azerbaycan'dan kritik karar, resti çekti! İspanya'daki toplantıya Türkiye olmadığı için katılmayacak!