Hava Aracı Elektriksel Montaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hava Aracı Elektriksel Montaj Elemanı görev tanımı nedir, Hava Aracı Elektriksel Montaj Elemanı ne iş yapar, Hava Aracı Elektriksel Montaj Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hava Aracı Elektriksel Montaj Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hava Aracı Elektriksel Montaj Elemanı Tanımı;

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Hava Aracı Elektriksel Montaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Hava Aracı Elektriksel Montaj Elemanı Maaşları

Hava Aracı Elektriksel Montaj Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hava Aracı Elektriksel Montaj Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hava Aracı Elektriksel Montaj Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.45

Meslek Adı :

Hava Aracı Elektriksel Montaj Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Hava Aracı Elektriksel Montaj Elemanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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