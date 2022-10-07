Havagazı İstihsal İşçisi (Kömür) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Havagazı İstihsal İşçisi (Kömür) görev tanımı nedir, Havagazı İstihsal İşçisi (Kömür) ne iş yapar, Havagazı İstihsal İşçisi (Kömür) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Havagazı İstihsal İşçisi (Kömür) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Havagazı İstihsal İşçisi (Kömür) Tanımı;

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Havagazı İstihsal İşçisi (Kömür) Maaşı Ne Kadar? 2022 Havagazı İstihsal İşçisi (Kömür) Maaşları

Havagazı İstihsal İşçisi (Kömür) maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Havagazı İstihsal İşçisi (Kömür) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Havagazı İstihsal İşçisi (Kömür) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.65

Meslek Adı :

Havagazı İstihsal İşçisi (Kömür)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kömürden havagazı çıkarmakta kullanılan bir veya birkaç imbik cihazını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Havagazı İstihsal İşçisi (Kömür) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cihaza kendi başına veya başkalarının yardımıyla, elle veya makineyle kömür doldurmak,

b) Ateşi tutuşturup, ocağa kuvvetli bir hava cereyanı vermek,

c) Kuvvetli hava cereyanı veren sistemin kontrollerini ayarlamak,

d) Eşit aralıklarla kızgın kömüre buhar püskürtmek,

e) Çeşitli göstergelere ve sarfolunan yakıtın rengine bakarak işlemin doğru olup olmadığı anlar ve kullanılmış kömürleri cihazdan çıkarmak,

f) Çıkarılan gazın cinsine veya kullanılan cihazın tipine göre ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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