Havai fişek üretim makinesi operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Havai fişek üretim makinesi operatörü Tanımı;
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Havai fişek üretim makinesi operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Havai fişek üretim makinesi operatörü Maaşları
Havai fişek üretim makinesi operatörü maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Havai fişek üretim makinesi operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Havai fişek üretim makinesi operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8131.85
Meslek Adı :
Havai fişek üretim makinesi operatörü
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu :
Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Havai fişek üretim makinesi operatörü;İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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