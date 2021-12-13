Havuz Suyu Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Havuz Suyu Operatörü görev tanımı nedir, Havuz Suyu Operatörü ne iş yapar, Havuz Suyu Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Havuz Suyu Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Havuz Suyu Operatörü Tanımı;

Havuz Suyu Operatörü, havuzun mekanik, elektrik tesisatı ile yapısal özelliklerine hakim, havuz suyu kimyası ile ilgili ölçüm kontrol, uygulama ve bakım işlerini gerçekleştiren kişidir.

Havuz Suyu Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Havuz Suyu Operatörü Maaşları

Havuz Suyu Operatörü maaşı ortalama aylık 5.500- TL’dir. En düşük Havuz Suyu Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Havuz Suyu Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Havuz Suyu Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Havuz Suyu Operatörü Ne İş Yapar?

:Havuz Suyu Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Havuz suyunun hazırlanması, bakımı ve işletilmesini sağlamak.

b) Havuzda kişisel güvenlik önlemlerini almak,

c) Havuz suyunun özelliklerini ve parametrelerini, istenilen seviyelerde tutmak,

d) Yüzme havuzunu yönetmeliğe uygun olarak işletmek,

e) Yüzme havuzlarında periyodik bakım yapmak,

f) Havuz Suyu Kimyasalları ve etkileri konusunda bilgi sahibi olmak

g) Havuz suyu kimyasallarının insan ve çevre sağlığına etkileri konusunda gerekli önlemleri almak,

h) Havuzların hijyen kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak,

i) Havuz suyundan bulaşabilecek hastalıklardan kullanıcıları korumak,

j) Havuz suyunun kirlenmesi durumunda tehlikelere karşı önlemler almak,

k) Havuz suyunun kirlenmesi durumunda gerekli önlemleri almak,

l) Havuzlarda kazalarda ilkyardım yapmak,

m) Zehirlenmelere karşı güvenlik önlemleri almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Havuz Suyu Operatörü Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Taşıt Ve Pencere Temizleme İle Çamaşır Yıkama Ve Diğer Elle Yapılan Temizlik İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Diğer Temizlik İşlerinde Çalışanlar

Havuz Suyu Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Havuz Suyu Operatörü mesleğinin meslek kodu 9129.03 olarak belirlenmiştir

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