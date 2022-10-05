Hazır Giyim Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hazır Giyim Kalıpçısı görev tanımı nedir, Hazır Giyim Kalıpçısı ne iş yapar, Hazır Giyim Kalıpçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hazır Giyim Kalıpçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hazır Giyim Kalıpçısı Tanımı;

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Hazır Giyim Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Hazır Giyim Kalıpçısı Maaşları

Hazır Giyim Kalıpçısı maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Hazır Giyim Kalıpçısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hazır Giyim Kalıpçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7532.09

Meslek Adı :

Hazır Giyim Kalıpçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hazır Giyim Kalıpçısı, kalıp çıkarma, kalıba göre numune dikiminin yapılmasını sağlama ve serileme işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hazır Giyim Kalıpçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Model çizimlerini teslim almak,

b) Çalışma alanının temizliğini sağlamak,

c) Kalıpları arşivlemek,

d) Kalıp çizimlerini incelemek,

e) Ölçü tablosunu hazırlamak,

f) Kalıbı kartona uygulamak.

g) Pens açıklıklarını, cep ve çıt yerlerini belirlemek,

h) Dikiş paylarını vermek,

i) Regula, ütü, astar ve tela ile çizim kalıplarını çıkarmak,

j) Kalıbın modele uygunluğunu kontrol etmek,

k) Malzemenin (kumaş, penye vb.) modele uygulanmasını sağlamak,

l) Kalıba göre numunenin dikiminin yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek,

m) Serileme (beden dizini/yelpazesi hazırlamak) yapmak,

n) Kalıbın seri üretimi için işleme kalıplarını ve pastal resmini hazırlamak (aksesuar, baskı vb. için), vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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