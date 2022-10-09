Hazır Köfte Paketleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hazır Köfte Paketleme Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Hazır Köfte Paketleme Makinesi Operatörü ne iş yapar, Hazır Köfte Paketleme Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hazır Köfte Paketleme Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hazır Köfte Paketleme Makinesi Operatörü Tanımı;

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Hazır Köfte Paketleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Hazır Köfte Paketleme Makinesi Operatörü Maaşları

Hazır Köfte Paketleme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Hazır Köfte Paketleme Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hazır Köfte Paketleme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.50

Meslek Adı :

Hazır Köfte Paketleme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Et ve et ürünleri imalatı yapılan işletmelerde, bölümünde bulunan makine ve cihazları kullanarak köfte hamurunu sıralama, paketleme, tartma ve etiketleme işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hazır Köfte Paketleme Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Paketleme makinesi, konveyör bandı, tartım ve etiketleme makinesini kullanıma hazırlamak,

b) Kumanda panosundan paketlenecek ürüne ilişkin bilgileri makineye girmek, uygun standart paketleme programını seçmek,

c) İşi yaparken ihtiyaç duyacağı sarf ve yardımcı malzemeleri ilgili bölümden talep ve temin etmek,

d) Bölümünde bulunan makinelerde otomatik paketleme ve etiketleme işlemlerini gerçekleştirmek,

e) Makinenin köfte paketleme işlemlerine sürekli ve düzenli olarak nezaret etmek,

f) Paketlemeden çıkan ürünleri gözle kontrol etmek,

g) Arıza ve aksaklıklara müdahale etmek,

h) Mesai bitiminde veya ürün değişiminde makineleri kapatmak,

i) Paketleme ve etiketleme işlemleri biten ürünleri kolileme bölümüne göndermek,

j) Yapılan işlerle ilgili bilgileri kaydetmek,

k) Bölümünde bulunan makinelerin iç ve dış temizliğini yapmak,

l) Çalışma alanının temizliğini ve düzenini sağlamak,

m) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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