Hendek Açma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hendek Açma Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Hendek Açma Makinesi Operatörü ne iş yapar, Hendek Açma Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hendek Açma Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hendek Açma Makinesi Operatörü Tanımı;

__

Hendek Açma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Hendek Açma Makinesi Operatörü Maaşları

Hendek Açma Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Hendek Açma Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hendek Açma Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.12

Meslek Adı :

Hendek Açma Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kanalizasyon, su, drenaj, yağ ve gaz borularının döşeneceği hendekleri kazabilen bir tertibatla teçhiz edilmiş motorlu bir makineyi idare eden kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Hendek Açma Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi çalıştırmak,

b) Kontrol kollarını işleterek makineyi katerpillar paletleri üzerinde yürütüp çalışma durumuna getirmek,

c) Hafriyat mekanizmasını çalıştırmak,

d) Kolları kontrol ederek kazma teçhizatını işletmek veya durdurmak, kaldırmak veya uygun bir derinliğe indirmek,

e) Makinenin ufak tamirlerini yapmak,

f) Makinenin kazacağı hendeği tayin eden çizgileri çizmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?