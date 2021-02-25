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  3. Hercai 61. bölüm fragmanı yayınlandı! | Reyyan ve Miran aşk tazeliyor!

Hercai 61. bölüm fragmanı yayınlandı! | Reyyan ve Miran aşk tazeliyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hercai 61. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Miran ile Reyyan'ın aşk dolu halleri ekranlara yansıyor. Fragmanda Reyyan'ın söylediği ''Birkaç aylık bir ömre kaç mucize sığar ki?'' sözü damga vuruyor.

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25 Şubat 2021 Perşembe 09:05
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