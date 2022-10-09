Hidrofil Pamuk İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hidrofil Pamuk İmalat İşçisi görev tanımı nedir, Hidrofil Pamuk İmalat İşçisi ne iş yapar, Hidrofil Pamuk İmalat İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hidrofil Pamuk İmalat İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hidrofil Pamuk İmalat İşçisi Tanımı;

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Hidrofil Pamuk İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Hidrofil Pamuk İmalat İşçisi Maaşları

Hidrofil Pamuk İmalat İşçisi maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Hidrofil Pamuk İmalat İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hidrofil Pamuk İmalat İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8159.12

Meslek Adı :

Hidrofil Pamuk İmalat İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Görev ve İşlem Basamakları :

- Güncel Meslek : EVET

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