Hidrojenleme Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Hidrojenleme Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar) Tanımı;

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Hidrojenleme Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar) Maaşı Ne Kadar? 2022 Hidrojenleme Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar) Maaşları

Hidrojenleme Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar) maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Hidrojenleme Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hidrojenleme Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.51

Meslek Adı :

Hidrojenleme Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Margarin yapmada kullanılan katı ve sıvı yağları işlemede yararlanılan teçhizatı çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hidrojenleme Operatörü (Katı ve Sıvı Yağlar) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Rafine edilmiş katı ve sıvı yağların konvertere sevkini sağlayan pompaları çalıştırmak,

b) Hidrojen, buhar, hava ve suyun konvertere akışını düzenleyen valfları çevirerek belirli miktarda katalizör maddesi ilave etmek,

c) Mamulün istenilen vasıfta olup olmadığını kontrol etmek,

d) Muamele edilmiş yağı karıştırma tanklarına sevk eden pompaları çalıştırmak,

e) Isı ve diğer gerekli kontrol ve ayarları yapmak,

f) Mamulü filtreden geçirerek depolama tanklarına sevk eden pompaları çalıştırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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