Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) Maaşı Ne Kadar? 2022 Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) Maaşları

Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) maaşı ortalama olarak aylık 6326,5_TL'dir. En düşük Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.36

Meslek Adı :

Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal levhaları istenilen ölçülerde kesen bir hidrolikli makas tezgahı çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesilecek levhanın ölçülerine ve kalınlığına göre tezgahta takılı bulunan bıçakları ayarlamak,

b) Yardımcı işçilerle birlikte kesilecek levhayı tezgahın tablası üzerine yerleştirmek ve levhanın işaretli kısımlarını bıçaklara göre ayarlamak,

c) Tezgahı çalıştırmak,

d) Pedala basarak bıçakları levha üzerine indirmek ve levhanın ölçülü olarak kesilmesini sağlamak,

e) Levhanın kesilen parçalarını tezgahtan almak,

f) Ölçü aletleri ile kesim ölçülerini kontrol etmek,

g) Kesimden önce kesilecek levhaları işaretlemek,

h) Tezgahta meydana gelen arızaları tamir etmek,

i) Tezgahın bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?