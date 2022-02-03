Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni Maaşları

Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5176,5_TL'dir. En düşük Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6100_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.19

Meslek Adı :

Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-İşyerlerinde, ihtiyaç duyulan diğer alanlarda kullanılan otomasyon sistemleri, iş makineleri, takım tezgahları, robot sistemleri ve preslerin hidrolik-pnömatik devrelerini oluşturan, devre elemanlarının montajını, tamir ve bakımını yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Basit hidrolik-pnömatik devre ve elektropnömatik-elektrohidrolik devre tasarımları çizmek,

b) Kullanılacak devre elemanlarını belirlemek,

c) Projesi verilen bir hidrolik-pnömatik sistemin montajını yapmak,

d) Hidrolik pnömatik devre elemanlarının veya sistemin tamir ve bakımını yapmak,

e) Sistemdeki bozuklukları belirlemek ve gidermek,

f) Programlanabilir lojik kontrol sistemleri kurmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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