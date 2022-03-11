Hiyap Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Hiyap Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Hiyap Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Hiyap Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Hiyap Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Hiyap Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Hiyap Operatörü Maaşları

Hiyap Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5976,5_TL'dir. En düşük Hiyap Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7700_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hiyap Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.22

Meslek Adı :

Hiyap Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hiyap ekskavatörünü sevk ve idare ederek yığma, istifleme, kazma, taşıma vb. işleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hiyap Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi kullanıma hazırlamak,

b) Hiyap tipi ekskavatörün iç ve dış temizliğini yapmak,

c) Makinenin yağını, suyunu kontrol etmek, yağ ve su ilavesi yapmak,

d) İş makinesinin kumanda odasına girerek makineyi çalıştırmak,

e) Kumanda panosunu ve joistikleri kontrol etmek,

f) Makinenin hiyap tipi kollu kepçesini sevk ve idare etmek,

g) Her türlü yığma, istifleme, kazma, taşıma gibi işleri makineyi kullanarak yapmak,

h) İş bitiminde makineyi durdurmak, kumanda mahallini kapatmak,

i) İş makinesinin dış temizliğini yapmak veya yapılmasını sağlamak,

j) Makinede meydana gelen basit arızalara müdahale etmek, onarımını yapmak,

k) Hiyap ekskavatörünün periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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