Banal ne demek, TDK'ya göre Banal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Türk iş insanı Muhsin Bayrak Chelsea'yi satın almaya çok yakın! "İngiltere'den Chelsea'yi alabilirsiniz maili geldi!"On Numara sonuçları 11 Mart 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 11 Mart 2022İğbirar ne demek, TDK'ya göre İğbirar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hiyap Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMansur Yavaş'ın zam teklifi kabul edildi! Ankara'da toplu taşımaya yüzde 44 zam geldi!TV8 canlı yayın Survivor All Star 45. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeStar TV canlı yayın Kaderimin Oyunu 12. bölüm full, tek parça izle | Kaderimin Oyunu som bölüm izle YoutubeFOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 36. bölüm full, tekparça izle| Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Arka Sokaklar 618. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube
İstanbul-2 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Hiyap Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hiyap Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hiyap Operatörü maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Hiyap Operatörü iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Hiyap Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Hiyap Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Hiyap Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Hiyap Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Hiyap Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Hiyap Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Hiyap Operatörü Maaşları

Hiyap Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5976,5_TL'dir. En düşük Hiyap Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7700_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hiyap Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Hiyap Operatörü İş İlanları İçin Tıklayın

nekadar.jpg

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.22

Meslek Adı :

Hiyap Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hiyap ekskavatörünü sevk ve idare ederek yığma, istifleme, kazma, taşıma vb. işleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hiyap Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi kullanıma hazırlamak,

b) Hiyap tipi ekskavatörün iç ve dış temizliğini yapmak,

c) Makinenin yağını, suyunu kontrol etmek, yağ ve su ilavesi yapmak,

d) İş makinesinin kumanda odasına girerek makineyi çalıştırmak,

e) Kumanda panosunu ve joistikleri kontrol etmek,

f) Makinenin hiyap tipi kollu kepçesini sevk ve idare etmek,

g) Her türlü yığma, istifleme, kazma, taşıma gibi işleri makineyi kullanarak yapmak,

h) İş bitiminde makineyi durdurmak, kumanda mahallini kapatmak,

i) İş makinesinin dış temizliğini yapmak veya yapılmasını sağlamak,

j) Makinede meydana gelen basit arızalara müdahale etmek, onarımını yapmak,

k) Hiyap ekskavatörünün periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Hiyap Operatörü maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?

maaşı ne kadar 2022

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT