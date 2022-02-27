Hızlı Çoklu Kesim (Bobst) Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Hızlı Çoklu Kesim (Bobst) Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Hızlı Çoklu Kesim (Bobst) Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Hızlı Çoklu Kesim (Bobst) Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Hızlı Çoklu Kesim (Bobst) Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Hızlı Çoklu Kesim (Bobst) Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Hızlı Çoklu Kesim (Bobst) Operatörü Maaşları

Hızlı Çoklu Kesim (Bobst) Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5776,5_TL'dir. En düşük Hızlı Çoklu Kesim (Bobst) Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7300_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hızlı Çoklu Kesim (Bobst) Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.54

Meslek Adı :

Hızlı Çoklu Kesim (Bobst) Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çoklu kesim makinesi ayarlarını sorunsuz kağıt geçecek şekilde yapan, tekniğine uygun olarak mizantren işlemini kesim ünitesine uygulayan ve kurallara uygun olarak iyi kesilmiş bir kutu hazırlayan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Baskı Sonrası Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Kesilecek kartonları makineye koymak,

c) Kesim kalıbını makineye takmak,

d) Mizantren kağıdına bıçak izi almak,

e) Kesim karşı kalıplarını makineye takmak,

f) Makinenin ayarlarını yapmak,

g) Çalıştırma düğmelerine basmak,

h) Kalıp ayarları kesici, karşı ve ayıklama kalıpları ayarlarını dikkatlice yapmak.

i) Kesilerek çıkan ürünlerin düzgün istiflenmesi kontrol etmek,

j) Kesim kalıbı üzerine karbon kağıdı yerleştirmek.

k) Karbon kağıt üzerine renkli karton yerleştirmek,

l) Kesim ve piliyaj izi renkli karton üzerine preslenerek almak,

m) Sonra iz alınan renkli karton kesim kalıbının arka kısmına yapıştırmak.

n) Bu karton üzerinde kesilmeyen yerler tespit edilerek mizantren bantı ile buralara bant çekmek,

o) İyi kesilmiş kutular ile kesilmemiş kartonların ayıklanmasını sağlamak,

p) Karton kesim makinesi içerisinden sorunsuz geçmesi için çentik yerlerinin ne fazla nede az olmasını sağlamak,

q) Kırım piliyaj ve kesim içeren yerlerde ölçüleri hesaplamak,

r) Gofraj eklenmiş ise kesim sırasında gofrajında oturtmak,

s) Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

t) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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