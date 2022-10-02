Honlama Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Honlama Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) görev tanımı nedir, Honlama Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) ne iş yapar, Honlama Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Honlama Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Honlama Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) Tanımı;

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Honlama Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 Honlama Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşları

Honlama Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Honlama Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Honlama Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.39

Meslek Adı :

Honlama Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Silindirlerin iç yüzlerini pek yakın toleranslarla taşlayan, bunları ayna gibi parlatan ve mükerrer işlere göre ayarlanmış olan bir tezgahı çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Honlama Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olara

a) Silindiri tezgahın bağlama aparatına takmak,

b) Tezgahı çalıştırarak honlama bıçağına devir vermek ve bunu silindire daldırmak üzere el çarkını kullanmak,

c) Honlama bıçağının silindir içinde ileri-geri hareketini temin edecek otomatik tertibatı çalıştırmak,

d) Honlama işleminin seyrini takip etmek,

e) Honlama işinin bitiminde tezgahı durdurmak,

f) Silindiri ölçme aletleriyle kontrol etmek, hataları bildirmek ve honlama işlemini gerekirse diğer silindirlerle tekrarlamak,

g) Tezgahı temizleyip yağlayabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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