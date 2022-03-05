Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Maaşları

Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) maaşı ortalama olarak aylık 5726,5_TL'dir. En düşük Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7200_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8141.01

Meslek Adı :

Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kauçuk Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kauçuk hamur ve/veya plastik hammaddesi, ip, tel ve takviye malzemesi ile diğer malzemeleri kullanarak ekstrüzyon yöntemiyle düz veya şekillendirilmiş kauçuk ve/veya plastik hortum üretme bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon);İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG ile ilgili önlemleri uygulamak,

b) Çevre koruma ile ilgili önlemleri uygulamak,

c) Hammaddeleri üretime hazırlamak, Hamuru (karışımı) ve diğer hammaddeleri kontrol etmek, Telleri ve ipleri üretime hazırlamak, Sıkma bezini üretime hazırlamak, Kalıp (malafa) ayırıcıyı, yapışma önleyici sıvıyı ve kaydırıcıyı üretime hazırlamak, Markalama malzemelerini üretime hazırlamak,

d) Hammaddeleri üretime hazırlamak, Kalıp ve kalıp kafasını ekstrüzyon makinesine bağlamak, Ekstrüzyon makinesi üretim öncesi ayar ve kontrollerini yapmak, Bobin aktarma makinesini üretime hazırlamak, Örme makinelerini üretime hazırlamak, Sıkma bezi sarma - sökme makinesini üretime hazırlamak, Otoklavı kontrol etmek, Hortum ile kalıbı (malafa) birbirinden ayırma ünitelerini kontrol etmek, Çelik telli hortum kesme makinesini kontrol etmek,

e) Son işlem ünitelerini üretime hazırlamak, Ambalaj makinesini kontrol etmek, Kalıbı (malafayı) üretime hazırlamak, Kalıbı kontrol etmek, Plastik ve kauçuk kalıbı tambura sarmak

, f) Demir, plastik ve kauçuk kalıpları üretime hazırlamak,

g) Kalıp ayırıcıyı uygulamak,

h) Ekstrüzyon işlemlerini yapmak,

i) Ekstrüzyon makinesine hamur beslemek,

j) Ekstrüzyon makinesinin ayarlarını yapmak,

k) Soğutma havuzunu kontrol etmek,

l) Yapışma önleyici üniteyi devreye almak,

m) Markalama ünitesini devreye almak,

n) Çıkan yarı mamulü tambura sarmak/tezgâha koymak,

o) Örme işlemlerini yapmak,

p) Örme makinesi ayarlarını yapmak,

q) Alt katı çekilmiş yarı mamulü örmek,

r) Vulkanizasyon işlemlerini yapmakSıkma bezini elle sarmakSıkma bezini otomatik sarmakVulkanize edilecek yarı mamulü otoklava yerleştirmekŞekilli kalıplarla (maça) vulkanize edilecek yarı mamulü otoklava yerleştirmekVulkanizasyon işlemini başlatmak,

s) Hortumla kalıbı (malafayı) birbirinden ayırmakManuel yöntemle sıkma bezini sökmekOtomatik yöntemle sıkma bezini sökmekHortumu kalıptan çıkarmakŞekilli hortumları şekilli kalıptan (maçadan) çıkartmakDemir kalıbı hortumdan çıkarmakPlastik veya kauçuk kalıbı hortumdan çıkartmak,

t) Hortum üretiminin son işlemlerini yapmakHortumu kesmekHortumun kalitesini kontrol etmekMarkalama işlemlerini yapmakHortumu yıkamakPlastik enjeksiyon yöntemiyle hortum birleştirmekKauçuk enjeksiyon yöntemiyle hortum birleştirmekHortumları mekanik yöntemle birleştirmekHortum koruyucusunu ve bağlantı elemanlarını takmakHortum dayanıklılık testini yapmakHortum ambalajlaması yapmak,

u) Makinelerin temizlik ve bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?