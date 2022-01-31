Hukuk Müşaviri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Hukuk Müşaviri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Hukuk Müşaviri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Hukuk Müşaviri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Hukuk Müşaviri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Hukuk Müşaviri Maaşı Ne Kadar? 2022 Hukuk Müşaviri Maaşları

Hukuk Müşaviri maaşı ortalama olarak aylık 7250_TL'dir. En düşük Hukuk Müşaviri maaşı 5950_TL, En yüksek ise 8550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hukuk Müşaviri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2611.01

Meslek Adı :

Hukuk Müşaviri Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Hukuk İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Avukatlar Ve Savcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Hukuk müşavirliğinin çalışmalarının düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinde birinci hukuk müşavirine yardımcı olan, kendisine verilen hukuki konularla ilgili gerekli görüşleri saptayan ve neticelerini müşavirliğe sunan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hukuk Müşaviri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşavirlik ile ilgili görevlerin yürütülmesinde birinci Hukuk Müşavirine yardımcı olmak,

b) Birinci hukuk müşavirinin görevlerinden bir kısmı kendisine verildiğinde bunları yürütmek,

c) Kendisine verilen konularda gerekli görüşleri saptamak ve sonucunu birinci hukuk müşavirine sunmak,

d) Birinci hukuk müşavirinin bulunmadığı yer ve zamanlarda birinci hukuk müşavirinin görevlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

YORUM KAT: Yukarıdaki Hukuk Müşaviri maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?