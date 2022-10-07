Hurda Eksperi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hurda Eksperi görev tanımı nedir, Hurda Eksperi ne iş yapar, Hurda Eksperi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hurda Eksperi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hurda Eksperi Tanımı;

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Hurda Eksperi Maaşı Ne Kadar? 2022 Hurda Eksperi Maaşları

Hurda Eksperi maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Hurda Eksperi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hurda Eksperi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7543.16

Meslek Adı :

Hurda Eksperi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kullanılmakta iken ekonomik ömürlerini tamamlayarak hurdaya ayrılan metal malzemelerden geri dönüşüme konu olabilecek, kullanılabilir durumda olanların tespit edilmesi ve satın alınmasına ilişkin faaliyetleri yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hurda Eksperi, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ekonomik ömrünü tamamlayarak hurdaya ayrılan muhtelif metal malzemeleri yerinde inceleme yapmak,

b) İncelemesi yapılan malzemenin radyasyon ihtiva edip etmediğini radyasyon ölçüm cihazı ile ölçmek ve insan sağlığına zarar verecek durumda olanları ayırmak,

c) Hurda malzemeyi bakır, demir, çelik,döküm, alüminyum, krom nikel, pirinç vb durumda olanları cinsine göre kullanım alanına uygun olacak şekilde ayrılmasını sağlamak,

d) Karışımdan meydana gelen malzemenin metal oranlarını tespit etmek,

e) Hurda iş makinesi ve motorlu araçlara ait motor, makine parçası vb. malzemelerin kullanılabilirliğini tespit etmek,

f) Yapılan tespitleri ayrıntılı olarak tutanağa bağlamak,

g) Motor ve makine parçaları vb. kullanılabilir durumda olan malzemeyi ilgili bölümlere göndermek,

h) Kullanılmak üzere tespit edilen ve cinsine göre ayrılan hurda malzemeyi ilgili işletmeye sevk etmek,

i) Sevk edilmek üzere araçlara yüklenen malzemenin miktar ve cinsine göre kaydetmek, gerekli güvenlik önlemlerinin almasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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