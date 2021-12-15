İç Giyim Modelisti Maaşı Ne Kadar? 2021 İç Giyim Modelisti ve İş İlanları

İç Giyim Modelisti görev tanımı nedir, İç Giyim Modelisti ne iş yapar, İç Giyim Modelisti olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İç Giyim Modelisti mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İç Giyim Modelisti Tanımı;

İç giyime ait temel ve model uygulamalı kalıp, şablon, pastal planı hazırlayan, ürüne uygun malzemeyi tespit ederek numune dikiminin yapılmasını sağlayan nitelikli kişidir.

İç Giyim Modelisti Maaşı Ne Kadar? 2021 İç Giyim Modelisti Maaşları

İç Giyim Modelisti maaşı ortalama aylık 4.600 - TL’dir. En düşük İç Giyim Modelisti maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İç Giyim Modelisti iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İç Giyim Modelisti Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

İç Giyim Modelisti Ne İş Yapar?

İç Giyim Modelisti; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Moda ve güncel akımları takip etmek,

b) Bilgisayarlı sistemde temel ve model uygulamalı kalıp, şablon, seri ve pastal planı hazırlamak,

c) Modele uygun malzeme tespiti ve hesabı yapmak,

d) Kalıpları şablonlamak,

e) Kalıpları serilemek,

f) Numune dikimi yaptırmak,

g) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İç Giyim Modelisti Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

İç Giyim Modelisti Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İç Giyim Modelisti mesleğinin meslek kodu 7532.26 olarak belirlenmiştir

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