İç Giyim Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İç Giyim Satış Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İç Giyim Satış Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İç Giyim Satış Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İç Giyim Satış Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İç Giyim Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İç Giyim Satış Elemanı Maaşları

İç Giyim Satış Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5276,5_TL'dir. En düşük İç Giyim Satış Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6300_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İç Giyim Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.32

Meslek Adı :

İç Giyim Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İç çamaşırları, gecelik, sabahlık gibi giysilerin satışı yapılan işyerlerinde, bu ürünlerin tanıtımlarını yapan ve satış işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İç Giyim Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışı yapılmak üzere gelen iç çamaşırları, gecelik, sabahlık gibi giysileri teslim almak,

b) Satışa sunulacak iç giysilerini tasnif etmek, fiyatlarını ve özelliklerini gösterir etiketler asmak, raflara ve müşterilerin göreceği yerlere, askılara ve mankenlere yerleştirmek, vitrin düzenlemesi yapmak, fiyatlar değiştiğinde etiketleri güncellemek,

c) Müşterilere karşılamak, ihtiyacına göre ve almak istediği iç giysi çeşitlerini bedenlerine ve giydiği numaralara göre göstermek, bu ürünler hakkında bilgiler vermek, ihtiyacına uygun alternatif ürünler sunmak,

d) Müşterinin, iç giysi çeşitlerinden seçiminde karar vermelerine yardımcı olmak,

e) Müşterinin almaya karar verdiği iç giysileri paketlemek ve müşteriye teslim etmek,

f) Satışı yapılan iç giysilerin kullanımları, temizlemesi gibi konularda müşterilere bilgiler vermek, g) Satışı yapılan ürünlerin ücretini tahsil etmek, fişini düzenleyerek müşteriye teslim etmek

, h) Toptan satışlarda istenen iç giysilerinin çeşitleri ve miktarları ile ilgili siparişleri almak, siparişleri ilgililere bildirmek, siparişi gelen iç giysileri hazırlamak, müşterilere teslim edilmesini sağlamak,

i) Satışı yapılan iç giysilerin stok kontrolünü yapmak, azalan ürünlerin temini için sipariş vermek,

j) Müşterilerin satın aldıkları iç giysilerle ile ilgili memnuniyet ve şikayetlerini almak, gerekli gördüklerini yetkililere iletmek,

k) Üretim hatasından dolayı iade veya değişim talebiyle gelen müşterilerle ilgilenmek, iade ve değişim işlemlerini yapmak,

l) Üretim hatası olan iç giysilerini ayırarak satışının yapılmasını engellemek, hatalı olduğu için iadesi gelen giysilerle beraber ilgili firmaya gönderilmesini sağlamak,

m) Sorumlu olduğu bölümün temizlik ve düzenini sağlamak,

n) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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