İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiricisi görev tanımı nedir, İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiricisi ne iş yapar, İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiricisi Tanımı;

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İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiricisi Maaşları

İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.17

Meslek Adı :

İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İç mekân süs bitkileri yetiştiricisi; ziraat mühendisi ile birlikte iş organizasyonu yapma, iç mekan bitkilerinin üretimini, yetiştiriciliğini, kültürel işlemlerini, sera iklim koşullarını düzenleme ve ürünü pazara hazırlama bilgi ve becerisine sahip, nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Tohumla üretim yapmak,

c) Hazır giyim ve ısmarlama giyim ünitelerinde uygulanabilir nitelikte kadın giysi tasarımını ve teknik çizimini yapmak,

d) Çelikle üretim yapmak,

e) Aşı ile üretim yapmak,

f) Soğanla üretim yapmak,

g) Harç hazırlamak,

h) Dikim yapmak,

i) Kültürel bakım işlerini yapmak,

j) Sera iklim koşullarını düzenlemek,

k) Ürünü pazara hazırlamak,

l) Mesleğe ait eğitim faaliyetlerine katılmak,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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