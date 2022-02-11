İç Mekan Ve Mobilya Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İç Mekan Ve Mobilya Teknolojisi Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İç Mekan Ve Mobilya Teknolojisi Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İç Mekan Ve Mobilya Teknolojisi Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İç Mekan Ve Mobilya Teknolojisi Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İç Mekan Ve Mobilya Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İç Mekan Ve Mobilya Teknolojisi Teknisyeni Maaşları

İç Mekan Ve Mobilya Teknolojisi Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5326,5_TL'dir. En düşük İç Mekan Ve Mobilya Teknolojisi Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İç Mekan Ve Mobilya Teknolojisi Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3432.07

Meslek Adı :

İç Mekan Ve Mobilya Teknolojisi Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

İç Tasarımcılar Ve Dekoratörler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ahşap ve ahşap ürünleri kullanılarak yapılan masa, sandalye, koltuk, sehpa, dolap vb. malzemeler ile yine bu ürünler kullanılarak yapılan bina iç dekorasyonu ve söz konusu bu ürünlerin imalat, montaj, bakım ve onarım işlerini tek başına ya da ekip halinde yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İç Mekan Ve Mobilya Teknolojisi Teknisyeni ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterinin istek ve ihtiyaçlarını saptamak,

b) Malzeme listesini çıkarmak,

b) Üretimi yapılacak ürünün projesini inceler ve projelendirmek,

c) Yapılacak işleri tasnif etmek,.

d) Araç ve aletleri hazır bulundurmak,

e) Malzemelerin kullanılmasını ve kullanıma hazır halde bulundurulmasını sağlamak,

f) Eşyanın model ve türüne göre yapılacak parçaları belirlemek, g) Kesim ve işleme yapmak,

h) Kesimi ve işlemesi yapılan malzemeleri monte etmek, i) Eskimiş ve yıpranmış ürünlerin bakım ve onarımını yapmak,

j) Makine ve ekipmanın günlük/haftalık/aylık periyodik bakımını yapmak,

k) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygulamak,

l) Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışmak,

m) Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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