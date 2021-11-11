İdari İşler Şefi Maaşı Ne Kadar? 2021 İdari İşler Şefi Maaşları, İdari İşler Şefi İş İlanları

İdari İşler Şefi görev tanımı nedir, İdari İşler Şefi ne iş yapar, İdari İşler Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İdari İşler Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İdari İşler Şefi Tanımı;

bir firmanın kuruluşu ve işleyişi için önemli olan hususları takip eden, işin gereklerine uygun şekilde gerçekleşmesini sağlayan ve iş geliştirilmesinde rol alan kişilerdir.

İdari İşler Şefi Maaşı Ne Kadar? 2021 İdari İşler Şefi Maaşları

İdari İşler Şefi maaşı ortalama aylık 7.500 - TL’dir. En düşük İdari İşler Şefi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 13.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İdari İşler Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur İdari İşler Şefi İş İlanları İçin Tıklayın

İdari İşler Şefi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

İdari İşler Şefi Ne İş Yapar?

İdari İşler Şefi ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

İdari İşler Şefi Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İdari Ve Uzman Sekreterler

Meslek Birim Grubu :

Büro Süpervizörleri

İdari İşler Şefi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İdari İşler Şefi mesleğinin meslek kodu 3341.13 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki İdari İşler Şefi maaşlarına ek sizlerde İdari İşler Şefi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?