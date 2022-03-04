İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) Maaşı Ne Kadar? 2022 İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) Maaşları

İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) maaşı ortalama olarak aylık 5626,5_TL'dir. En düşük İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.38

Meslek Adı :

İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elektronik, bilgisayar programlı teçhizatı kullanarak üretime uygun alanlarda ilaç hammaddelerini GMP ve İSG kurallarına göre katı, sıvı, yarı katı; steril ve steril olmayan formlarda, çeşitli işlemlerden geçirerek beşeri ve veteriner ilaçlarının üretim, dolum ve ambalajlama işlemlerini yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner),İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) İlaç hammaddesi tartımı yapmak

e) Hammaddenin koyulacağı kabı belirlemek ve daralarını almak

f) Hammadde potans hesabının yapılmasını sağlamak

g) Artan hammaddenin depolanmasını sağlamak

h) Tartılan ürünlerin analiz raporunun kontrol edilmesini sağlamak

i) Granülasyon çözeltisini hazırlamak

j) Hammaddeyi granülatöre yüklemek

k) Yaş granüleyi elemek ve kurutmak

l) Granüle baskıya hazır hammaddeleri katmak

m) Son karışımı yapmak

n) Tanımlanan ürünü bekleme alanına çekmek

o) Tablet basımı için iş emrinde/protokolde belirlenen ekipmanın ve makinenin seçimini yapmak

p) Metal detektörünün fonksiyon testini yapmak

q) Hazırlanan granülasyon karışımını tablet/kapsül makinesine yüklemek

r) Kapsül/tablet ayarlarını yapmak (gramaj, tablet kalınlığı, sertlik, kapsül boy ayarları)

s) Tablet/kapsül biriktirme kabını makineye yerleştirmek

t) Süreç boyunca fiziksel periyodik kontrolleri yapmak u) Katı dozaj primer ambalajı yapmak

v) Çekirdek kaplama makinesi ayarlarını yapmak

w) Çekirdekleri kazana yüklemek ve solüsyonu kazana vermek

x) Kaplanmakta olan çekirdekleri periyodik gramaj kontrolünü yapmak

y) Tanımlanan yarı mamulü karantinaya almak

z) Steril olmayan toz dolumu yapmak

aa) Steril toz dolumu (primer ambalaj) yapmak

bb) Tapalama ve sıvama makinesi ayarlarını yapmak

cc) Doluma gelen boş şişe numunesini uygunluk testi için IPC?ye göndermek

dd) Etken maddeyi LF?ye yerleştirmek

ee) Etken maddeyi dolum hattına bağlamak ve hazneye çekmek

ff) Flakon dolum makinası ayarlarlarını yapmak

gg) Dolum esnasında mikrobiyolojik ve IPC testlerinin yapılmasını sağlamak h

h) Sıvı karışımı yapmak

ii) Hammaddeleri üretim kazanına yüklemek ve pH değerini ölçmek

jj) Sıvı karışımın analizlerinin yapılmasını sağlamak

kk) Süzme ve dolum hattını kurmak

ll) Sıvı karışımlarda primer ambalaj (dolum) yapmak mm) Steril sıvı üretmek

nn) Hammaddeleri üretim kazanına yüklemek pH değeri, oksijen miktarı ve TOC ölçümü yapmak

oo) Steril sıvıyı süzmek ve dolum tankına sevketmek

pp) Steril sıvı dolum makinesi ayarlarını yapmak ve steril sıvıyı dolum tankından dolum makinesine almak

qq) Steril sıvıyı ampullere / şişelere doldurmak

rr) Nihai sterilizasyon yapmak

ss) Yarı katı ilaç üretimi yapmak tt) İlaç hammaddesini eritmek, soğutmak, dolum tankına transfer etmek ve yarı katı ilaçta primer ambalaj (dolum) yapmak

uu) Ambalaj makine ve çalışma sahasını hazırlamak vv) Ambalaj malzemesi ve ürününü hazırlamak

ww) Kutulama / paketleme (sekonder ambalaj) yapmak

xx) Ambalajlama sonrası faaliyetlerini yürütmek

yy) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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