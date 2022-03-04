İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.
İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) Maaşı Ne Kadar? 2022 İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) Maaşları
İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) maaşı ortalama olarak aylık 5626,5_TL'dir. En düşük İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) İş İlanları İçin Tıklayın
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8131.38
Meslek Adı :
İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner)
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu :
Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Elektronik, bilgisayar programlı teçhizatı kullanarak üretime uygun alanlarda ilaç hammaddelerini GMP ve İSG kurallarına göre katı, sıvı, yarı katı; steril ve steril olmayan formlarda, çeşitli işlemlerden geçirerek beşeri ve veteriner ilaçlarının üretim, dolum ve ambalajlama işlemlerini yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner),İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak
b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek
c) İş organizasyonu yapmak
d) İlaç hammaddesi tartımı yapmak
e) Hammaddenin koyulacağı kabı belirlemek ve daralarını almak
f) Hammadde potans hesabının yapılmasını sağlamak
g) Artan hammaddenin depolanmasını sağlamak
h) Tartılan ürünlerin analiz raporunun kontrol edilmesini sağlamak
i) Granülasyon çözeltisini hazırlamak
j) Hammaddeyi granülatöre yüklemek
k) Yaş granüleyi elemek ve kurutmak
l) Granüle baskıya hazır hammaddeleri katmak
m) Son karışımı yapmak
n) Tanımlanan ürünü bekleme alanına çekmek
o) Tablet basımı için iş emrinde/protokolde belirlenen ekipmanın ve makinenin seçimini yapmak
p) Metal detektörünün fonksiyon testini yapmak
q) Hazırlanan granülasyon karışımını tablet/kapsül makinesine yüklemek
r) Kapsül/tablet ayarlarını yapmak (gramaj, tablet kalınlığı, sertlik, kapsül boy ayarları)
s) Tablet/kapsül biriktirme kabını makineye yerleştirmek
t) Süreç boyunca fiziksel periyodik kontrolleri yapmak u) Katı dozaj primer ambalajı yapmak
v) Çekirdek kaplama makinesi ayarlarını yapmak
w) Çekirdekleri kazana yüklemek ve solüsyonu kazana vermek
x) Kaplanmakta olan çekirdekleri periyodik gramaj kontrolünü yapmak
y) Tanımlanan yarı mamulü karantinaya almak
z) Steril olmayan toz dolumu yapmak
aa) Steril toz dolumu (primer ambalaj) yapmak
bb) Tapalama ve sıvama makinesi ayarlarını yapmak
cc) Doluma gelen boş şişe numunesini uygunluk testi için IPC?ye göndermek
dd) Etken maddeyi LF?ye yerleştirmek
ee) Etken maddeyi dolum hattına bağlamak ve hazneye çekmek
ff) Flakon dolum makinası ayarlarlarını yapmak
gg) Dolum esnasında mikrobiyolojik ve IPC testlerinin yapılmasını sağlamak h
h) Sıvı karışımı yapmak
ii) Hammaddeleri üretim kazanına yüklemek ve pH değerini ölçmek
jj) Sıvı karışımın analizlerinin yapılmasını sağlamak
kk) Süzme ve dolum hattını kurmak
ll) Sıvı karışımlarda primer ambalaj (dolum) yapmak mm) Steril sıvı üretmek
nn) Hammaddeleri üretim kazanına yüklemek pH değeri, oksijen miktarı ve TOC ölçümü yapmak
oo) Steril sıvıyı süzmek ve dolum tankına sevketmek
pp) Steril sıvı dolum makinesi ayarlarını yapmak ve steril sıvıyı dolum tankından dolum makinesine almak
qq) Steril sıvıyı ampullere / şişelere doldurmak
rr) Nihai sterilizasyon yapmak
ss) Yarı katı ilaç üretimi yapmak tt) İlaç hammaddesini eritmek, soğutmak, dolum tankına transfer etmek ve yarı katı ilaçta primer ambalaj (dolum) yapmak
uu) Ambalaj makine ve çalışma sahasını hazırlamak vv) Ambalaj malzemesi ve ürününü hazırlamak
ww) Kutulama / paketleme (sekonder ambalaj) yapmak
xx) Ambalajlama sonrası faaliyetlerini yürütmek
yy) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
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