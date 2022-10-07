İlaç Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İlaç Üretim Operatörü görev tanımı nedir, İlaç Üretim Operatörü ne iş yapar, İlaç Üretim Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İlaç Üretim Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
İlaç Üretim Operatörü Tanımı;
__
İlaç Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İlaç Üretim Operatörü Maaşları
İlaç Üretim Operatörü maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük İlaç Üretim Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İlaç Üretim Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
İşkur İlaç Üretim Operatörü İş İlanları İçin Tıklayın
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8131.84
Meslek Adı :
İlaç Üretim Operatörü
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu :
Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Laboratuar temel işlemleri yapma, katıları, sıvıları ve gazları taşıma, kimyasal atıkları depolama, iyi üretim uygulamaları (gmp) yapma, ilaç üretiminde sterilizasyonu sağlama, sıvı preparatları hazırlama, yarı katı ve katı ilaçları hazırlama, tablet üretimi yapma, parenteral ilaçları hazırlama, ilaçları ambalajlama, üniteden numune alma analiz sonuçlarını değerlendirme ve fiziksel kontrol yapma becerileri kazanma, bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
İlaç Üretim Operatörü,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak
b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek
c) İş organizasyonu yapmak
d) İlaç hammaddesi tartımı yapmak
e) Hammaddenin koyulacağı kabı belirlemek ve daralarını almak
f) Hammadde potans hesabının yapılmasını sağlamak
g) Artan hammaddenin depolanmasını sağlamak
h) Tartılan ürünlerin analiz raporunun kontrol edilmesini sağlamak
i) Granülasyon çözeltisini hazırlamak
j) Hammaddeyi granülatöre yüklemek
k) Yaş granüleyi elemek ve kurutmak
l) Granüle baskıya hazır hammaddeleri katmak
m) Son karışımı yapmak
n) Tanımlanan ürünü bekleme alanına çekmek
o) Tablet basımı için iş emrinde/protokolde belirlenen ekipmanın ve makinenin seçimini yapmak
p) Metal detektörünün fonksiyon testini yapmak
q) Hazırlanan granülasyon karışımını tablet/kapsül makinesine yüklemek
r) Kapsül/tablet ayarlarını yapmak (gramaj, tablet kalınlığı, sertlik, kapsül boy ayarları)
s) Tablet/kapsül biriktirme kabını makineye yerleştirmek
t) Süreç boyunca fiziksel periyodik kontrolleri yapmak
u) Katı dozaj primer ambalajı yapmak
v) Çekirdek kaplama makinesi ayarlarını yapmak
w) Çekirdekleri kazana yüklemek ve solüsyonu kazana vermek
x) Kaplanmakta olan çekirdekleri periyodik gramaj kontrolünü yapmak
y) Tanımlanan yarı mamulü karantinaya almak
z) Steril olmayan toz dolumu yapmak
aa) Steril toz dolumu (primer ambalaj) yapmak
bb) Tapalama ve sıvama makinesi ayarlarını yapmak
cc) Doluma gelen boş şişe numunesini uygunluk testi için IPC?ye göndermek
dd) Etken maddeyi LF ye yerleştirmek
ee) Etken maddeyi dolum hattına bağlamak ve hazneye çekmek
ff) Flakon dolum makinası ayarlarlarını yapmak
gg) Dolum esnasında mikrobiyolojik ve IPC testlerinin yapılmasını sağlamak
hh) Sıvı karışımı yapmak
ii) Hammaddeleri üretim kazanına yüklemek ve pH değerini ölçmek
jj) Sıvı karışımın analizlerinin yapılmasını sağlamak
kk) Süzme ve dolum hattını kurmak
ll) Sıvı karışımlarda primer ambalaj (dolum) yapmak
mm) Steril sıvı üretmek
nn) Hammaddeleri üretim kazanına yüklemek pH değeri, oksijen miktarı ve TOC ölçümü yapmak
oo) Steril sıvıyı süzmek ve dolum tankına sevketmek
pp) Steril sıvı dolum makinesi ayarlarını yapmak ve steril sıvıyı dolum tankından dolum makinesine almak
qq) Steril sıvıyı ampullere / şişelere doldurmak
rr) Nihai sterilizasyon yapmak
ss) Yarı katı ilaç üretimi yapmak
tt) İlaç hammaddesini eritmek, soğutmak, dolum tankına transfer etmek ve yarı katı ilaçta primer ambalaj (dolum) yapmak
uu) Ambalaj makine ve çalışma sahasını hazırlamak
vv) Ambalaj malzemesi ve ürününü hazırlamak
ww) Kutulama / paketleme (sekonder ambalaj) yapmak
xx) Ambalajlama sonrası faaliyetlerini yürütmek
yy) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki İlaç Üretim Operatörü maaşlarına ek olarak sizlerde İlaç Üretim Operatörü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?
Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?
Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?