İmbik Operatörü (Devamlı İşleyen) (Petrol Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İmbik Operatörü (Devamlı İşleyen) (Petrol Hariç) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte İmbik Operatörü (Devamlı İşleyen) (Petrol Hariç) iş tanımı, aylık ortalama maaşları, İmbik Operatörü (Devamlı İşleyen) (Petrol Hariç) iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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İmbik Operatörü (Devamlı İşleyen) (Petrol Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İmbik Operatörü (Devamlı İşleyen) (Petrol Hariç) görev tanımı nedir, İmbik Operatörü (Devamlı İşleyen) (Petrol Hariç) ne iş yapar, İmbik Operatörü (Devamlı İşleyen) (Petrol Hariç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İmbik Operatörü (Devamlı İşleyen) (Petrol Hariç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İmbik Operatörü (Devamlı İşleyen) (Petrol Hariç) Tanımı;

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İmbik Operatörü (Devamlı İşleyen) (Petrol Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İmbik Operatörü (Devamlı İşleyen) (Petrol Hariç) Maaşları

İmbik Operatörü (Devamlı İşleyen) (Petrol Hariç) maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük İmbik Operatörü (Devamlı İşleyen) (Petrol Hariç) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İmbik Operatörü (Devamlı İşleyen) (Petrol Hariç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.24

Meslek Adı :

İmbik Operatörü (Devamlı İşleyen) (Petrol Hariç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sıvı halindeki kimyasal maddeleri (petrol hariç) muamele ederek asıl kimyasal bileşimlerine ayıran veya bu bileşimleri cihazın alt veya üst kısmından dışarı sek eden yahut bu bileşimleri tasfiye eden bir veya birkaç imbik cihazını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İmbik Operatörü (Devamlı İşleyen) (Petrol hariç) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Besleme valflarını ayarlayıp belirli miktarda bir sıvının kazana girmesini sağlamak,

b) İmbiğin çeşitli seviyelerindeki harereti idame ettirmek ve imbik içindeki basıncı gerekli seviyede tutmak için kontrol cihazlarını ayarlamak,

c) İmbikten çıkan buharı daha da artırmak için yoğunlaşan buharı tekrar istenilen miktarda imbiğe veren valfları ayarlamak,

d) Kendisi veya laboratuar tarafından tahlil edilmek üzere numuneler almak,

e) Numunelerin saflığına bakarak mamul maddenin hangi kaba sevk edilmesi gerektiğini tayin etmek,

f) Saf olmayan numuleri tekrar ana depoya dökmek,

g) Isı, basınç ve gelen sıvı madde göstergelerini okuyup kaydetmek,

h) İmbik cihazının ısı eşanjörü, absorsiyon tertibatı kondenser, evaporatör ve kompresör gibi yardımcı tesisatın ayarlarını yapabilir. İşlenen kimyasal maddenin cinsine göre ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki İmbik Operatörü (Devamlı İşleyen) (Petrol Hariç) maaşlarına ek olarak sizlerde İmbik Operatörü (Devamlı İşleyen) (Petrol Hariç) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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