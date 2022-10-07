İmbikçi (Odun Distilasyonu) -Orman Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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İmbikçi (Odun Distilasyonu) -Orman Tanımı;

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İmbikçi (Odun Distilasyonu) -Orman Maaşı Ne Kadar? 2022 İmbikçi (Odun Distilasyonu) -Orman Maaşları

İmbikçi (Odun Distilasyonu) -Orman maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük İmbikçi (Odun Distilasyonu) -Orman maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İmbikçi (Odun Distilasyonu) -Orman iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.25

Meslek Adı :

İmbikçi (Odun Distilasyonu) -Orman

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağaçların kesilip devrildiği yerlerde odun parçalarından, buhar distilasyonu vasıtasıyla ham terementin çıkaran bir nevi imbik kazanını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İmbikçi (Odun Distilasyonu) (Orman) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmbik kazanının dibindeki deliği tıkmak,

b) Kazana odun parçaları doldurmak,

c) Doldurma deliğini tıkayıp cıvatasını sıkıştırmak,

d) Kazan içerisinden geçirilen buhar miktarını ve odundan terementin çıkarılmasını kontrol etmeğe mahsus valfları tanzim etmek,

e) Belirli bir zaman sonra buhar akışını durdurup terementin maddesinin istihsalinden sonra kazan içindeki odunları çıkarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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