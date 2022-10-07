İmbikçi (Odun Terementini) -Orman Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İmbikçi (Odun Terementini) -Orman görev tanımı nedir, İmbikçi (Odun Terementini) -Orman ne iş yapar, İmbikçi (Odun Terementini) -Orman olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İmbikçi (Odun Terementini) -Orman mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İmbikçi (Odun Terementini) -Orman Tanımı;

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İmbikçi (Odun Terementini) -Orman Maaşı Ne Kadar? 2022 İmbikçi (Odun Terementini) -Orman Maaşları

İmbikçi (Odun Terementini) -Orman maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük İmbikçi (Odun Terementini) -Orman maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İmbikçi (Odun Terementini) -Orman iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.26

Meslek Adı :

İmbikçi (Odun Terementini) -Orman

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağaçların kesilip devrildiği yerlerde ham odun terementini tasfiye etmeğe mahsus bir imbik kazanını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İmbikçi (Odun Terementini) (Orman) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmbikten geçerek terementinin ve imbiği ısıtacak buharın akışını kontrol etmek üzere kazanı işletip valflarını ayar etmek,

b) Distilasyon işlemini takip edip valfları çalıştırarak ağaç terementini çam yağı ve reçine yağı gibi çeşitli maddeleri ait oldukları depolarda toplamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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