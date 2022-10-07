İmbikçi (Sakız Terementini) -Orman Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İmbikçi (Sakız Terementini) -Orman görev tanımı nedir, İmbikçi (Sakız Terementini) -Orman ne iş yapar, İmbikçi (Sakız Terementini) -Orman olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İmbikçi (Sakız Terementini) -Orman mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İmbikçi (Sakız Terementini) -Orman Tanımı;

__

İmbikçi (Sakız Terementini) -Orman Maaşı Ne Kadar? 2022 İmbikçi (Sakız Terementini) -Orman Maaşları

İmbikçi (Sakız Terementini) -Orman maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük İmbikçi (Sakız Terementini) -Orman maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İmbikçi (Sakız Terementini) -Orman iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.27

Meslek Adı :

İmbikçi (Sakız Terementini) -Orman

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağaçların kesilip devrildiği yerlerde reçineden, sakız terementini ve çam sakızı istihsal eden bir imbik kazanını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İmbikçi (Sakız Terementini) (Orman) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmbik kazanının reçine ile doldurulmasını sağlamak,

b) İmbik kazanının altında odun ateşi yakıp devamını temin etmek,

c) Distilasyonun muayenesi veya termometreye bakılması neticesinde elde edilen şartlara göre ateşin kesafetini tanzim etmek,

d) İmbik kazanına suyun gereken zamanlarda girmesini sağlamak,

e) Distilasyon işlemine nihayet vermek üzere imbik kazanını kontrol etmek,

f) Geri kalan çam sakızını süzgeçlere boşaltıp işlemin sonunda ateşi söndürmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?