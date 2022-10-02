İnce Tıraşçı (Optik Cam) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İnce Tıraşçı (Optik Cam) görev tanımı nedir, İnce Tıraşçı (Optik Cam) ne iş yapar, İnce Tıraşçı (Optik Cam) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İnce Tıraşçı (Optik Cam) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İnce Tıraşçı (Optik Cam) Tanımı;

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İnce Tıraşçı (Optik Cam) Maaşı Ne Kadar? 2022 İnce Tıraşçı (Optik Cam) Maaşları

İnce Tıraşçı (Optik Cam) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İnce Tıraşçı (Optik Cam) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İnce Tıraşçı (Optik Cam) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.14

Meslek Adı :

İnce Tıraşçı (Optik Cam)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Teleskop, tüfek, nişangah dürbünü, fotoğraf makinesi ve mikroskop gibi hassas optik aletlerde kullanılacak mercek, prizma ve diğer optik elemanları pek hassas toleranslarla taşlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İnce Tıraşçı (Optik Cam) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Düz ve optik camı elle veya makineyle ortalama boy ve şekline göre tıraşlamak için kaba zımpara kullanmak,

b) Hassas bir tıraş işlemi için parçayı alçı veya daha başka bir maddeye tutturmak,

c) Elemanları osilasyonlu veya döner başlıklı makinelerde ince zımpara taşıyla hassas ölçüsüne ve şekline göre tıraşlamak,

d) Bu defa kırmızı taş kullanarak satıhları gayet hassas bir şekilde perdahlamak,

e) Merceklerin kenarlarını yerlerine oturması için taşlayıp ve gereken yerlere tırnak açmak,

f) Taşlama işlemi sırasında sık sık işi ölçüp ve kontrol etmek,

g) Tashihli mercek grupları elde etmek üzere mercekleri birbirine yapıştırabilir. Gözlükçü (3224.01) hariç) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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