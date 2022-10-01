İnşaat Çeliği İşçisi-Atölye Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İnşaat Çeliği İşçisi-Atölye görev tanımı nedir, İnşaat Çeliği İşçisi-Atölye ne iş yapar, İnşaat Çeliği İşçisi-Atölye olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İnşaat Çeliği İşçisi-Atölye mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İnşaat Çeliği İşçisi-Atölye Tanımı;

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İnşaat Çeliği İşçisi-Atölye Maaşı Ne Kadar? 2022 İnşaat Çeliği İşçisi-Atölye Maaşları

İnşaat Çeliği İşçisi-Atölye maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İnşaat Çeliği İşçisi-Atölye maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İnşaat Çeliği İşçisi-Atölye iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7214.05

Meslek Adı :

İnşaat Çeliği İşçisi-Atölye

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İnşaat Malzemesi Hazırlayıcıları Ve Kurucuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bina, gemi, kazan ve diğer konstrüksiyonlarda kullanılacak çeliği matkapla delen, kesen ve şekillendiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İnşaat Çeliği İşçisi (Atölye) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje ve diğer şartnameleri incelemek,

b) Elektrik gücüyle çalışan makas tezgahları veya pürmüz teçhizatı yardımıyla çelik levhaları ve köşebentleri kesmek,

c) Cıvata ve perçinler için matkapla delikler açmak,

d) Plakaları bükebilir ve diğer suretle şekillendirebilir, konstrüksiyon aksamını perçin ve civatalarla kurabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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