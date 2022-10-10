İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Makineyle) görev tanımı nedir, İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Makineyle) ne iş yapar, İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Makineyle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Makineyle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Makineyle) Tanımı;

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İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Makineyle) Maaşları

İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Makineyle) maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Makineyle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Makineyle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.21

Meslek Adı :

İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Makineyle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Karo ve benzeri inşaat elemanlarını titreşim etkisiyle sıkıştırıp kalıplayan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Makineyle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanacağı kalıbı seçip makinedeki yerine yerleştirmek,

b) Desen taşlarını ve malzemeyi kalıba doldurmak,

c) Makineyi çalıştırarak kalıp içindeki malzemenin titreşim etkisiyle sıkıştırılmasını sağlamak,

d) İşlem sonunda kalıbı makineden çıkarmak,

e) Kalıplanan elemanın cinsine göre ayırdedilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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