İnşaat Kalfası (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

İnşaat Kalfası (Genel) görev tanımı nedir, İnşaat Kalfası (Genel) ne iş yapar, İnşaat Kalfası (Genel) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İnşaat Kalfası (Genel) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İnşaat Kalfası (Genel) Tanımı;

Evler, çiftlik ambarları, dükkanlar ve özel garajlar gibi küçük binaların inşaası, değiştirilmesi ve tamiri gibi farklı bir çok inşaat sanatları ile ilgili görevleri yapan kişidir.

İnşaat Kalfası (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2021 İnşaat Kalfası (Genel) Maaşları

İnşaat Kalfası (Genel) maaşı ortalama aylık 5.500 - TL’dir. En düşük İnşaat Kalfası (Genel) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İnşaat Kalfası (Genel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İnşaat Kalfası (Genel) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

İnşaat Kalfası (Genel) Ne İş Yapar?

İnşaat Kalfası (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak işleri müşteriye sorar ve gerekli yerlerin özelliklerini ve planlarını çekmek,

b) İnşaat işlerinin tamamını doğrudan yapmak veya yapılmasına nezaret etmek,

c) Tuğla, yağlıboya, yüksek gerilim ve elektrik hatları gibi işleri düzenleyerek tali müteahhitlik işleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İnşaat Kalfası (Genel) Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Süpervizörleri

İnşaat Kalfası (Genel) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İnşaat Kalfası (Genel) mesleğinin meslek kodu 3123.01 olarak belirlenmiştir

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