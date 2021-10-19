İnşaat Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni görev tanımı nedir, İnşaat Teknolojisi Teknisyeni ne iş yapar, İnşaat Teknolojisi Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İnşaat Teknolojisi Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni Tanımı;

İnşaatların duvar örme, çatı yapımı, kaplama, doğrama, sıva, boya, betonarme kalıbı, betonarme demir işlerini inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri gözetiminde yürüten kişidir.

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 İnşaat Teknolojisi Teknisyeni Maaşları

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni maaşı ortalama aylık 7.800 - TL’dir. En düşük İnşaat Teknolojisi Teknisyeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İnşaat Teknolojisi Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni Ne İş Yapar?

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İnşaat projesinin idari, özel ve teknik şartnamelerini incelemek,

b) Kontrol mühendisinden kullanılacak malzemenin cins ve niteliklerini öğrenmek,

c) Malzemelerin cins ve niteliklerinin şartname ve projeye uygunluğunu incelemek,

d) Yapılan çalışmaları sürekli izleyerek şartname hükümlerine aykırı uygulamalara müdahale etmek, uyarıda bulunmak, gerekiyorsa çalışmayı durdurmak ve mühendise haber vermek,

e) İnşaatta yapılan günlük çalışmaları sürveyan defterine işlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İnşaat Teknolojisi Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3112.04 olarak belirlenmiştir



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