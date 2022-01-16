İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri Maaşları

İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 6000_TL'dir. En düşük İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 7500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3513.02

Meslek Adı :

İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri

Meslek Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Bilgisayar Ağ Ve Sistem Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnternet ve bilgisayar alanlarının gelişmesi ve değişmesi sonucu ortaya çıkan verilerin paylaşımı, saklanması, güvenliği, iletimi ve işlenmesi için kullanılan bilgisayar donanımını, yazılımını, bilgisayar ağlarını ve iletişim teknolojilerini kullanabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sistem ve iletişim altyapısı için kurum ihtiyaçlarını belirlemek

b) Kullanılacak sistemin tasarımını yaptıktan sonra gerekli donanımı ve yazılımı belirler sonrasında kurulumunu sağlamak,

c) Düzenlenen ve kurulan sistemin doğru bir şekilde işlemesi için sürekli sistemi denetler ve sistemin işleyişinde çıkan sorunları çözmek,

d) İnternet uygulamaları uzmanı ilgili alanla (sağlık, eğitim vs.) alakalı sistemin çatısını oluşturacak bilgileri bilgisayara girmek,

e) Dış kullanıcının istediği ölçütlere göre bilgi edinebilmesi için gerekli programları yapar ve internet ortamına aktarmak,

f) Sektördeki bilgisayarların hangisinin bütün bilgisayarlara hangisinin kısmi bilgisayarlara bağlanacağını düzenlemek,

g) Dışarıdan yapılacak olan erişimlerde güvenliği ve denetimi sağlamak,

h) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygulamak,

i) Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışmak,

j) Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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