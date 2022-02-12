İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı Maaşları

İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5376,5_TL'dir. En düşük İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3512.12

Meslek Adı :

İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri

Meslek Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnternet tarayıcılarını ve elektronik posta yönetim programlarını kullanabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilgisayar temel donanım ve programlarını kullanmak,

b) İnternet ve e-posta yönetim yazılımlarını kullanmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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