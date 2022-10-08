İpek Temizleyici Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İpek Temizleyici görev tanımı nedir, İpek Temizleyici ne iş yapar, İpek Temizleyici olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İpek Temizleyici mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İpek Temizleyici Tanımı;

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İpek Temizleyici Maaşı Ne Kadar? 2022 İpek Temizleyici Maaşları

İpek Temizleyici maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük İpek Temizleyici maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İpek Temizleyici iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.13

Meslek Adı :

İpek Temizleyici

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İbrişim, ipekli kumaş veya parçaları tabii yapışkan maddelerinden temizlemek için muamele eden kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

İpek Temizleyici İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Su kabını doldurmak,

b) Suyu istenilen dereceye kadar ısıtmak,

c) İçerisine sabun veya diğer temizlik maddeleri katmak,

d) Karışımın hararetini kontrol etmek,

e) İbrişim çilelerini kaynamakta olan karışıma batırıp veya kabın döner kollarına yerleştirmek,

f) İpekli kumaşı veya eşyayı askı çabuklarına kamış veya metal çerçevelere bağlayıp bunları karışım içersinde hareket ettirmek,

g) Malzemeyi sıcak suda durulamak,

h) Kabı boşaltıp temizlemek,

i) Kurutma işini yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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