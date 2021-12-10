İplik Bitim İşleri Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

İplik Bitim İşleri Operatörü görev tanımı nedir, İplik Bitim İşleri Operatörü ne iş yapar, İplik Bitim İşleri Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İplik Bitim İşleri Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İplik Bitim İşleri Operatörü Tanımı;

İplik makinesinden çıkan kopslara/bobinlere gereken fikse işlemlerini yapan, kopsları/bobinleri istenilen bobin formatına getiren ve bu aşamalarda kullanılan makinelerin operatörlüğünü yapan kişidir.

İplik Bitim İşleri Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 İplik Bitim İşleri Operatörü Maaşları

İplik Bitim İşleri Operatörü maaşı ortalama aylık 5.800- TL’dir. En düşük İplik Bitim İşleri Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.600 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İplik Bitim İşleri Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İplik Bitim İşleri Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

İplik Bitim İşleri Operatörü Ne İş Yapar?

İplik Bitim İşleri Operatörü , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) Üretim öncesi hazırlıkları tamamlamak,

e) Makinenin ilgili bölümlerini temizlemek, elyaf ve iplikleri temizlemek,

f) Çalıştığı makinede tip bindirmek, masuraları makineye dizmek, ipliği koniğe/silindire bağlamak,

g) Üretimi takip etmek,

h) Makineyi çalıştırmak,

i) Makineyi beslemek,

j) Beklenmeyen durumları amirine bildirmek,

k) İplik kopuklarını bağlamak,

l) Fikse işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

m) Makinedeki bobinleri/masuraları etiketlemek,

n) Makineyi boşaltmak,

o) Makinedeki bobinleri/masuraları boşları ile değiştirmek,

p) Sorumluluğundaki makineleri kontrol etmek,

İplik Bitim İşleri Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

İplik Bitim İşleri Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İplik Bitim İşleri Operatörü mesleğinin meslek kodu 8151.51 olarak belirlenmiştir

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