İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) Tanımı;

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İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) Maaşı Ne Kadar? 2022 İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) Maaşları

İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.17

Meslek Adı :

İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel), fitilleri ipliğe dönüştüren iplik makinesinin işletimine ve nezaretine ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: a) Malzeme temin etmek,

b) Makineyi kontrol etmek ,

c) Kopuğu tespit etmek,

d) Kopuk sebebini araştırmak,

e) Sarıkları temizlemek

f) Kopça takmak,

g) Kopuk bağlamak,

h) Telef (pnömafil) haznesinde biriken elyafları almak,

i) Apronları kontrol etmek,

j) Kopçaları kontrol etmek, ,

k) İğ şeritlerini kontrol etmek,

l) Domuz kuyruğu, separatör ve balon kırıcıları kontrol etmek,

m) Makinedeki basit arızaları gidermek, büyük arızaları yetkiliye bildirmek,

n) Çalışan makinenin temizliğini yapmak,

o) Bazı işletmelerde; parti değiştirmek, takım değiştirmek, fitil değiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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